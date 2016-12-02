В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +5° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в Украине ожидаются дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +5°.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

В столице сегодня пройдет снег, днем -1°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

Во Львове 2 декабря снегопад, температура воздуха днем +2°. Ветер переменный, умеренный.

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В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем +1°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пройдет снег. Температура +1°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +3°, ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

На юге до +5° / УНИАН

В Харькове снег. Температура до 0°, ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня пройдет ливень. Температура днем +5°. Ветер южный, до 7.6 м/с.

В Днепре пройдет снег. Температура воздуха +2°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°. Ветер юго-восточный, до 7.9 м/с.

В Краматорске в пятницу небольшой снег, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

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В Северодонецке снегопад, температура днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.0 м/с.

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