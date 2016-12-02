В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на юге до +5° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в Украине ожидаются дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +5°.
В столице сегодня пройдет снег, днем -1°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.
Во Львове 2 декабря снегопад, температура воздуха днем +2°. Ветер переменный, умеренный.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 декабря
В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем +1°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пройдет снег. Температура +1°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +3°, ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.
В Харькове снег. Температура до 0°, ветер южный и юго-восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня пройдет ливень. Температура днем +5°. Ветер южный, до 7.6 м/с.
В Днепре пройдет снег. Температура воздуха +2°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°. Ветер юго-восточный, до 7.9 м/с.
В Краматорске в пятницу небольшой снег, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до +3°
В Северодонецке снегопад, температура днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°