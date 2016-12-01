В Харькове объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный снег и метель

16:39, 1 декабря 2016
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Со 2 декабря в Харькове и области ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Водителей Харькова просят быть внимательными из-за непогоды / dozor.kharkov.ua
Водителей Харькова просят быть внимательными из-за непогоды / dozor.kharkov.ua

Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/сек, пишет Dozor.kharkov.ua со ссылкой на Харьковский гидрометеоцентр.

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Температура днем -3 / + 2 °С, ночью -3 / -8 °С.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий водителей просят быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.

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