В Харькове объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный снег и метель
Со 2 декабря в Харькове и области ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/сек, пишет Dozor.kharkov.ua со ссылкой на Харьковский гидрометеоцентр.
Циклон на Харьковщине: дороги посыпают песчано-солевой смесью, работает спецтехника (фото)
Температура днем -3 / + 2 °С, ночью -3 / -8 °С.
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий водителей просят быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+27°... +16°
-
Донецк+29°... +13°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+27°... +15°
-
Луганск+29°... +15°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +16°
-
Одесса+28°... +15°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+27°... +14°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +13 °
Влажность: 68 %
Давление: 750 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей