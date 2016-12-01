В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до -1°

Согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в столице пройдет снег, температура воздуха днем -1°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

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Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:38, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 декабря, практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +5°.

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