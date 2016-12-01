В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до -1°
Согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в столице пройдет снег, температура воздуха днем -1°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до +3°
Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 07:38, а зайдет в 15:56.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 декабря, практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +5°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+27°... +16°
-
Донецк+29°... +13°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+27°... +15°
-
Луганск+29°... +15°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +16°
-
Одесса+28°... +15°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+27°... +14°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +13 °
Влажность: 68 %
Давление: 750 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей