В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до -1°

19:00, 1 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в столице пройдет снег, температура воздуха днем -1°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до +3°

Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:38, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 декабря, практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +5°.

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