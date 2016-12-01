Завтра в Украине пройдут дожди и снег, на юге температура до +5° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 декабря, практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +5°.

Reuters

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -7°, днем -1°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

Во Львове 2 декабря снегопад, ночью -2°, днем +2°. Ветер переменный, умеренный.

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В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

В Виннице в пятницу пройдет снег с дождем. Температура ночью -1°, днем +1°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью -2°, днем +3°, ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

В Харькове в пятницу сильный снегопад, температура ночью -3°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Днепре завтра снегопад. Температура ночью -1°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Симферополе ливень. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер южный, до 7.6 м/с.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью 0°, днем +2°. Ветер юго-восточный, до 7.9 м/с.

В Краматорске в пятницу небольшой снег, температура ночью -2°, днем +2°, ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Северодонецке завтра снегопад. Температура ночью -4°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.0 м/с.

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