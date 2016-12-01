Завтра в Украине пройдут дожди и снег, на юге температура до +5° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 декабря, практически во всех регионах Украины ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +5°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -7°, днем -1°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.
Во Львове 2 декабря снегопад, ночью -2°, днем +2°. Ветер переменный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до +3°
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
В Виннице в пятницу пройдет снег с дождем. Температура ночью -1°, днем +1°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью -2°, днем +3°, ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.
В Харькове в пятницу сильный снегопад, температура ночью -3°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
В Днепре завтра снегопад. Температура ночью -1°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
В Симферополе ливень. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер южный, до 7.6 м/с.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью 0°, днем +2°. Ветер юго-восточный, до 7.9 м/с.
В Краматорске в пятницу небольшой снег, температура ночью -2°, днем +2°, ветер южный и юго-восточный, умеренный.
В Северодонецке завтра снегопад. Температура ночью -4°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°