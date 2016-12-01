В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 декабря

Завтра, 2 декабря, в большинстве регионов Украины ожидаются сложные погодные условия.

Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 2 декабря в связи с перемещением циклона с северо-запада ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных, северных и центральных областях, днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

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В Киеве ночью 2 декабря умеренный, днем сильный мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.

Напомним, на акватории Черного и Азовского морей 2-3 декабря ожидаются сложные погодные условия.