В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 декабря

16:00, 1 декабря 2016
1485
0

Завтра, 2 декабря, в большинстве регионов Украины ожидаются сложные погодные условия.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 2 декабря в связи с перемещением циклона с северо-запада ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных, северных и центральных областях, днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до +3°

В Киеве ночью 2 декабря умеренный, днем сильный мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.

Напомним, на акватории Черного и Азовского морей 2-3 декабря ожидаются сложные погодные условия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей