Барбадос накрыли проливные дожди

На Барбадос во вторник, 29 ноября, обрушились ливни, которые привели к затоплениям в центральных районах страны.

Проливные дожди привели к подтоплениям / Loop

Непогода нанесла значительный ущерб острову, передает Loop.

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Несколько человек оказались в ловушке на затопленных автомобильных дорогах.

Стихия разрушила несколько жилых домов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, повреждены автомобили. О жертвах не сообщается.

Напомним, в провинции Западная Ява (Индонезия) более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений. Наводнения затопили около 6000 домов, 12 мечетей, четыре здания школ и более 100 га рисовых полей, пострадало около 20 000 человек.