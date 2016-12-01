Барбадос накрыли проливные дожди

14:34, 1 декабря 2016
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На Барбадос во вторник, 29 ноября, обрушились ливни, которые привели к затоплениям в центральных районах страны. 

Проливные дожди привели к подтоплениям / Loop
Проливные дожди привели к подтоплениям / Loop

Непогода нанесла значительный ущерб острову, передает Loop.

В результате наводнения в Южной Африке погибли 6 человек

Несколько человек оказались в ловушке на затопленных автомобильных дорогах.

Стихия разрушила несколько жилых домов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, повреждены автомобили. О жертвах не сообщается.

Напомним, в провинции Западная Ява (Индонезия) более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений. Наводнения затопили около 6000 домов, 12 мечетей, четыре здания школ и более 100 га рисовых полей, пострадало около 20 000 человек.

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