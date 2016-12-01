На Черном и Азовском морях 2-3 декабря ожидаются высокие волны

На акватории Черного и Азовского морей 2-3 декабря ожидаются сложные погодные условия.

На Черном и Азовском морях ожидаются высокие волны / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также Сегодня практически во всех областях Украины пройдет снег, на западе до +2° (карта)

"По прогнозам Укргидрометцентра, 2-3 декабря на акватории Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия: 2 декабря усиление юго-западного ветра 18-23 м/с, 3 декабря ночью по Черному морю, днем по Азовскому порывы ветра 25-30 м/с; высота волн по Черному морю 20-40 дм, ночью 3 декабря до 50 дм, по Азовскому морю 13-20 дм; ожидаются сгонно-нагонные явления", - предупреждают спасатели.

Напомним, в четверг, 1 декабря, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.