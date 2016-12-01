На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до +3°

В четверг и пятницу на популярных маршрутах Украины пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.

На популярных украинских маршрутах пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура +1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, также ожидаются осадки.

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На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -3° … +2°. В пятницу на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +3°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, пройдет снег. Завтра на данном маршруте местами также ожидаются осадки, температура до +2°.

В направлении Харькова снегопад. Температура в дороге до +1°. 2 декабря на этом направлении продолжит падать снег, температура -1°… 0°.

По маршруту Киев - Черновцы пройдет снег, +1° … +3°. По данному направлению в пятницу снегопад, температура до +3°.

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