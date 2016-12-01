На популярных украинских маршрутах пройдет снег, на западе температура до +3°
В четверг и пятницу на популярных маршрутах Украины пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдет снег. Температура +1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +3°, также ожидаются осадки.
Сегодня практически во всех областях Украины пройдет снег, на западе до +2° (карта)
На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -3° … +2°. В пятницу на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +3°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, пройдет снег. Завтра на данном маршруте местами также ожидаются осадки, температура до +2°.
В направлении Харькова снегопад. Температура в дороге до +1°. 2 декабря на этом направлении продолжит падать снег, температура -1°… 0°.
По маршруту Киев - Черновцы пройдет снег, +1° … +3°. По данному направлению в пятницу снегопад, температура до +3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°