Ноябрь в Киеве был холоднее климатической нормы почти на 1°

Среднемесячная температура воздуха ноября 2016 года в Киеве составила +1,2°, что ниже климатической нормы на 0,9°.

Ноябрь в Киеве был холоднее климатической нормы / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

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Нынешний ноябрь - второй месяц подряд, который имеет отклонение от нормы в сторону снижения.

Холоднее всего было 30 ноября, когда минимальная температура опустилась до 9 градусов мороза, а теплее всего - 7 ноября, когда максимальная температура достигла 13,9 градусов тепла.

В ноябре выпало 48 мм осадков, что составило 94% климатической нормы.

Напомним, в четверг, 1 декабря в столице днем до +1°, пройдет снег.