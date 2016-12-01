Ноябрь в Киеве был холоднее климатической нормы почти на 1°
Среднемесячная температура воздуха ноября 2016 года в Киеве составила +1,2°, что ниже климатической нормы на 0,9°.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
Сегодня практически во всех областях Украины пройдет снег, на западе до +2° (карта)
Нынешний ноябрь - второй месяц подряд, который имеет отклонение от нормы в сторону снижения.
Холоднее всего было 30 ноября, когда минимальная температура опустилась до 9 градусов мороза, а теплее всего - 7 ноября, когда максимальная температура достигла 13,9 градусов тепла.
В ноябре выпало 48 мм осадков, что составило 94% климатической нормы.
Напомним, в четверг, 1 декабря в столице днем до +1°, пройдет снег.
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