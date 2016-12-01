В четверг, 1 декабря, в центре Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 5,2.

В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков находился в 6 км на восток от города Кот и 30 км от столицы Сан-Хосе. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 21 ноября у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, которое привело к образованию цунами.