В Коста-Рике произошло землетрясение

11:30, 1 декабря 2016
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В четверг, 1 декабря, в центре Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 5,2. 

Flickr, Matt Katzenberger
В Коста-Рике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Эпицентр подземных толчков находился в 6 км на восток от города Кот и 30 км от столицы Сан-Хосе. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 21 ноября у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, которое привело к образованию цунами.

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