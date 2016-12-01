В США более 10 человек погибли в результате торнадо и лесных пожаров
На юго-востоке США более десяти человек погибли в результате торнадо и лесных пожаров.
В штате Теннеcси обнаружили тела семерых человек после пожара в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, передает Русская служба BBC.
Лесные пожары в Южной Каролине нанесли ущерб в размере $3,3 миллиона
Два человека погибли на юге Теннесси в результате торнадо. Еще трое погибли в штате Алабама. Всего в результате торнадо были ранены более десяти человек.
В регионах, которые пострадали в результате пожаров, эвакуировали тысячи людей. До сих пор многие из них не могут вернуться домой.
В результате пожаров и непогоды были уничтожены более 100 домов.
На данный момент большая часть пожаров в регионе была локализирована.
Спасательные работы в Грейт-Смоки-Маунтинс будут продолжены. Спасатели уже нашли троих человек, которые были отрезаны огнем от внешнего мира. Власти города Гатлинберг заявили, что их состояние не вызывает опасений.
В районе, который пострадал от пожаров, начались дожди. Местных жителей предупреждают, что осадки могут привести к оползням, а из-за сильного ветра деревья могут упасть на линии электропередач, что может привести к новым пожарам.
Напомним, ранее сообщалось, что разрушительные штормы накрыли американские штаты Алабама и Миссисипи.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+27°... +16°
-
Донецк+29°... +13°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+27°... +15°
-
Луганск+29°... +15°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +16°
-
Одесса+28°... +15°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+27°... +14°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+26°... +15°