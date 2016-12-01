В США более 10 человек погибли в результате торнадо и лесных пожаров

10:25, 1 декабря 2016
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На юго-востоке США более десяти человек погибли в результате торнадо и лесных пожаров.

Лесной пожар в Теннесси / Reuters
Лесной пожар в Теннесси / Reuters

В штате Теннеcси обнаружили тела семерых человек после пожара в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, передает Русская служба BBC.

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Два человека погибли на юге Теннесси в результате торнадо. Еще трое погибли в штате Алабама. Всего в результате торнадо были ранены более десяти человек.

В регионах, которые пострадали в результате пожаров, эвакуировали тысячи людей. До сих пор многие из них не могут вернуться домой.

В результате пожаров и непогоды были уничтожены более 100 домов.

На данный момент большая часть пожаров в регионе была локализирована.

Спасательные работы в Грейт-Смоки-Маунтинс будут продолжены. Спасатели уже нашли троих человек, которые были отрезаны огнем от внешнего мира. Власти города Гатлинберг заявили, что их состояние не вызывает опасений.

В районе, который пострадал от пожаров, начались дожди. Местных жителей предупреждают, что осадки могут привести к оползням, а из-за сильного ветра деревья могут упасть на линии электропередач, что может привести к новым пожарам.

Напомним, ранее сообщалось, что разрушительные штормы накрыли американские штаты Алабама и Миссисипи.

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