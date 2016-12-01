Жителей Украины предупреждают о сильном ветре

В четверг, 1 декабря, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 1 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

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Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 1 декабря, в Украине ожидается снегопад. Теплее всего будет на западе - до +2°.