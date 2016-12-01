В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +1°

08:30, 1 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 декабря в столице днем до +1°, пройдет снег.

УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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