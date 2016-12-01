Сегодня практически во всех областях Украины пройдет снег, на западе до +2° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 декабря в Украине ожидается снегопад. Теплее всего будет на западе - до +2°.
В столице сегодня пройдет снег, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.
Львов накрыл сильный снегопад (фото, видео)
Во Львове 1 декабря снегопад, температура воздуха днем +1°. Ветер западный, умеренный.
В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем +1°. Ветер западный и южный, до 5.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг пройдет снег. Температура +1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°, ветер западный и юго-западный, до 4.2 м/с.
В Харькове снег. Температура до -3°, ветер южный, слабый.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +1°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер южный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем -2°. Ветер северный и юго-западный, до 2.5 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, днем -2°. Ветер южный, слабый.
В Северодонецке пасмурно, температура днем -1°. Ветер южный, до 3.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°