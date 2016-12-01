Сегодня практически во всех областях Украины пройдет снег, на западе до +2° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 декабря в Украине ожидается снегопад. Теплее всего будет на западе - до +2°.

Reuters

В столице сегодня пройдет снег, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.

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Во Львове 1 декабря снегопад, температура воздуха днем +1°. Ветер западный, умеренный.

В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем +1°. Ветер западный и южный, до 5.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг пройдет снег. Температура +1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°, ветер западный и юго-западный, до 4.2 м/с.

На западе до +2° / УНИАН

В Харькове снег. Температура до -3°, ветер южный, слабый.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +1°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

В Днепре пройдет снег. Температура воздуха -2°. Ветер южный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем -2°. Ветер северный и юго-западный, до 2.5 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем -2°. Ветер южный, слабый.

В Северодонецке пасмурно, температура днем -1°. Ветер южный, до 3.2 м/с.

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