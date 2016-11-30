В Украину ворвется циклон "Санне": принесет мокрый снег, дождь и сильный ветер

Со 2 декабря в Украине будет бушевать циклон по имени "Санне".

К концу недели погода в Украине серьезно ухудшится / Фото УНИАН

Об этом на своей странице сообщила синоптик Наталья Диденко.

"2 декабря на нас обрушится циклон по имени "Санне". Поэтому будьте очень внимательными, ведь это еще и пятница", - говорится в ее сообщении.

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Итак, 2 декабря в большинстве областей ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, сильный ветер.

"Без крайней необходимости не выезжайте в пятницу на машине в город или на трассу", - предупредила синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 1 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер. Также практически во всех регионах Украины пройдет снег. Теплее будет на западе - до + 3°.

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.