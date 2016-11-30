В Украину ворвется циклон "Санне": принесет мокрый снег, дождь и сильный ветер
Со 2 декабря в Украине будет бушевать циклон по имени "Санне".
Об этом на своей странице сообщила синоптик Наталья Диденко.
"2 декабря на нас обрушится циклон по имени "Санне". Поэтому будьте очень внимательными, ведь это еще и пятница", - говорится в ее сообщении.
Синоптики предупредили украинцев о морозной ночи и рассказали, чего ждать от погоды завтра (карты)
Итак, 2 декабря в большинстве областей ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, сильный ветер.
"Без крайней необходимости не выезжайте в пятницу на машине в город или на трассу", - предупредила синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 1 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер. Также практически во всех регионах Украины пройдет снег. Теплее будет на западе - до + 3°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°