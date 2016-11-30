В Киеве завтра пройдет снег, днем до +1°

19:00, 30 ноября 2016
1245
0

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 декабря, в столице пройдет снег, температура воздуха днем +1°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до 0°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:37, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря практически во всех регионах Украины пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей