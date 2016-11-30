В Киеве завтра пройдет снег, днем до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 декабря, в столице пройдет снег, температура воздуха днем +1°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до 0°.

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Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:37, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря практически во всех регионах Украины пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.

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