В первый день зимы Украину накроет снегом, на востоке до -7° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 1 декабря практически во всех регионах Украины пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.
Во Львове 1 декабря снегопад, ночью -1°, днем +1°. Ветер западный, умеренный.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°. Ветер западный и южный, до 5.0 м/с.
В Виннице в четверг небольшой снег. Температура ночью -1°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -4°, днем +1°, ветер западный и юго-западный, до 4.2 м/с.
В Харькове в четверг снег, температура ночью -5°, днем -3°. Ветер южный, слабый.
В Днепре завтра снегопад. Температура ночью -4°, днем -2°. Ветер южный, слабый.
В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +1°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем -2°. Ветер северный и юго-западный, до 2.5 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -5°, днем -2°, ветер южный, слабый.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -5°, днем -1°. Ветер южный, до 3.2 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+27°... +16°
-
Донецк+29°... +13°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+28°... +17°
-
Кировоград+27°... +15°
-
Луганск+29°... +15°
-
Луцк+27°... +16°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +16°
-
Одесса+28°... +15°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+27°... +14°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+26°... +15°