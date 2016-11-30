В первый день зимы Украину накроет снегом, на востоке до -7° (видеопрогноз)

18:30, 30 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 1 декабря практически во всех регионах Украины пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +3°.

Украину завтра накроет снегом / УНИАН
Украину завтра накроет снегом / УНИАН

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.7 м/с.

Во Львове 1 декабря снегопад, ночью -1°, днем +1°. Ветер западный, умеренный.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°. Ветер западный и южный, до 5.0 м/с.

В Виннице в четверг небольшой снег. Температура ночью -1°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -4°, днем +1°, ветер западный и юго-западный, до 4.2 м/с.

В Харькове в четверг снег, температура ночью -5°, днем -3°. Ветер южный, слабый.

В Днепре завтра снегопад. Температура ночью -4°, днем -2°. Ветер южный, слабый.   

В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +1°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -6°, днем -2°. Ветер северный и юго-западный, до 2.5 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -5°, днем -2°, ветер южный, слабый.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -5°, днем -1°. Ветер южный, до 3.2 м/с.

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