Американские штаты Алабама и Миссисипи пострадали от торнадо

16:01, 30 ноября 2016
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Разрушительные штормы накрыли американские штаты Алабама и Миссисипи, три человека погибли.

twitter.com, @colbertema
Американские штаты Алабама и Миссисипи пострадали от торнадо / twitter.com, @colbertema

Торнадо, который пронесся в Алабаме, повредил многочисленные здания, три человека погибли, еще четверо получили серьезные травмы, передает The Weather Channel.

Разрушительный торнадо пронесся на западе Уэльса (фото, видео)

На северо-западе штата проливные дожди затопили несколько автодорог, полиция призывает водителей строить альтернативные маршруты движения.

Перед этим непогода накрыла Миссисипи, где также пронесся торнадо. Здесь повреждены несколько жилых домов, разрушены дороги, повалены деревья и линии электропередач. В городе Джексон выпал град размером с бейсбольный мяч.

Напомним, шторм "Ангус" обрушился вечером 19 ноября на южное побережье Англии, принеся с собой проливные дожди и шквальный ветер.

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