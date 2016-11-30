В Украине объявили штормовое предупреждение на 1 декабря

В четверг, 1 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 1 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

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Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под ,раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 2 декабря в связи с перемещением циклона с северо-запада ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных, северных и центральных областях, днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Напомним, сегодня, 30 ноября, на дорогах Украины, кроме южных и большинства восточных областей, гололедица.