На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°

13:00, 30 ноября 2016
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В среду и четверг на украинских трассах местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.

УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура -3°… -2°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, пасмурно.

На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -3° … +4°. В четверг на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +3°.

Сегодня в Украине практически без осадков, на западе до +2° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура до 0°, солнечно. Завтра на данном маршруте местами пройдет снег, температура до +1°.

В направлении Харькова переменная облачность. Температура в дороге до -3°. 1 декабря на этом направлении практически без осадков, температура -3°… +1°.

По маршруту Киев – Черновцы в Винницкой и Хмельницкой областях пройдет снег, -3° … +1°. По данному направлению в четверг снегопад, температура до +3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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