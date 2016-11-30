На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до +4°
В среду и четверг на украинских трассах местами пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура -3°… -2°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, пасмурно.
На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -3° … +4°. В четверг на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +3°.
Сегодня в Украине практически без осадков, на западе до +2° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура до 0°, солнечно. Завтра на данном маршруте местами пройдет снег, температура до +1°.
В направлении Харькова переменная облачность. Температура в дороге до -3°. 1 декабря на этом направлении практически без осадков, температура -3°… +1°.
По маршруту Киев – Черновцы в Винницкой и Хмельницкой областях пройдет снег, -3° … +1°. По данному направлению в четверг снегопад, температура до +3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°