В результате схода оползня в Индонезии погиб человек, двое пропали без вести

12:16, 30 ноября 2016
1151
0

В результате схода оползня в провинции Центральная Ява на западе Индонезии погиб один человек, двое пропали без вести, еще пятеро пострадали.

REUTERS
REUTERS

Об этом заявили в провинциальном управлении по борьбе с бедствиями, передает Xinhua.

Сильный шторм обрушился на Кипр (видео)

Отмечается, что оползень был спровоцирован ливневыми дождями в деревне Булуреджо в районе Каранганяр.

"В настоящее время ведутся поиски пропавших. Под воздействием проливных дождей слой почвы с 30-метровой высоты обрушился на жертв, которые вели работы у подножья горы", - сообщил представитель управления.

Напомним, не менее пяти человек погибли в результате схода оползня в Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции в Тихом океане).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура до +30° В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°
Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей