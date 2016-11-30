В результате схода оползня в Индонезии погиб человек, двое пропали без вести

В результате схода оползня в провинции Центральная Ява на западе Индонезии погиб один человек, двое пропали без вести, еще пятеро пострадали.

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Об этом заявили в провинциальном управлении по борьбе с бедствиями, передает Xinhua.

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Отмечается, что оползень был спровоцирован ливневыми дождями в деревне Булуреджо в районе Каранганяр.

"В настоящее время ведутся поиски пропавших. Под воздействием проливных дождей слой почвы с 30-метровой высоты обрушился на жертв, которые вели работы у подножья горы", - сообщил представитель управления.

Напомним, не менее пяти человек погибли в результате схода оползня в Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции в Тихом океане).