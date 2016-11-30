В Болгарии объявили "желтый" уровень предупреждения из-за снегопада

11:36, 30 ноября 2016
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В Болгарии объявили "желтый" уровень предупреждения из-за сложных погодных условий, вызванных снегопадом. 

Reuters
Reuters

В большинстве регионов страны выпало большое количество осадков, во вторник порывы ветра достигали 22 м/с, передает novinite.com.

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В столице Болгарии Софии из-за непогоды на автодорогах образовались многочисленные пробки.

О пострадавших пока не сообщается. 

Reuters
Reuters

Напомним, в центре и на востоке Саудовской Аравии температура опустилась ниже нуля и выпал снег. Редкое природное явление на данный момент наблюдается в городах Шакра и Табук. Также до -3 градусов температура опустилась в Эль-Джауфе, и до -1 в Эль-Курайяте.

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