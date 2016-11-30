В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

10:34, 30 ноября 2016
886
0

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 30 ноября произошло на востоке Индонезии.

Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр подземного толчка находился в 86 км на северо-восток от города Саумлаки в провинции Молукки. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под поверхностью моря Банда.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, у северо-восточного побережья Тайваня 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей