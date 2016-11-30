В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 30 ноября произошло на востоке Индонезии.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.

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Эпицентр подземного толчка находился в 86 км на северо-восток от города Саумлаки в провинции Молукки. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под поверхностью моря Банда.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, у северо-восточного побережья Тайваня 25 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,5.