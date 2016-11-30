Жителей Украины предупреждают о гололедице на дорогах

Сегодня, 30 ноября, на дорогах Украины, кроме южных и большинства восточных областей, гололедица.

На дорогах Украины гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 30 ноября на дорогах страны, кроме южных и большинства восточных областей, гололедица", - говорится в сообщении.

По Киеву и области 30 ноября также гололедица.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице и управления автомобилем.

Напомним, в среду, 30 ноября в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.