Жителей Украины предупреждают о гололедице на дорогах

09:25, 30 ноября 2016
1484
0

Сегодня, 30 ноября, на дорогах Украины, кроме южных и большинства восточных областей, гололедица.

УНИАН
На дорогах Украины гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 30 ноября на дорогах страны, кроме южных и большинства восточных областей, гололедица", - говорится в сообщении.

По Киеву и области 30 ноября также гололедица.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице и управления автомобилем.

Напомним, в среду, 30 ноября в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта) Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта)
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей