В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3°

08:30, 30 ноября 2016
1320
0

Согласно данным Погода УНИАН, 30 ноября в столице днем до -3°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня до -3° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:35, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 ноября в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей