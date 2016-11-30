В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3°

Согласно данным Погода УНИАН, 30 ноября в столице днем до -3°, без осадков.

В Киеве сегодня до -3° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -4°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:35, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 ноября в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.

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