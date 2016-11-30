Сегодня в Украине практически без осадков, на западе до +2° (карта)

08:00, 30 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 ноября в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.

В Украине сегодня местами пройдет снег / УНИАН
В Украине сегодня местами пройдет снег / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем -3°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Во Львове 30 ноября снегопад, температура воздуха днем +1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду переменная облачность. Температура -1°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -1°, ветер переменный, до 7.2 м/с.

УНИАН
На западе до +2° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до -4°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем -2°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -3°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем 0°. Ветер северный, до 2.8 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем -1°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем -1°. Ветер переменный, до 1.3 м/с.

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