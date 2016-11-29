Синоптики предупредили украинцев о морозной ночи и рассказали, чего ждать от погоды завтра (карты)

На завтра, 30 ноября, на большей части территории Украины, кроме южных и большинства восточных областей, синоптики прогнозируют на дорогах гололедицу.

На завтра синоптики прогнозируют гололедицу и небольшой снег / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции.

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"По информации Гидрометцентра, в среду на территории страны, кроме южных и большинства восточных областей, гололедица. Также ночью в Карпатском регионе, большинстве центральных и Харьковской областях, днем в западных, Житомирской и Киевской областях небольшой снег", - говорится в сообщении.

Так, 30 ноября в большинстве областей Украины температура упадет до -5 -9 градусов, холоднее всего будет на севере страны.

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В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что снежный массив уже сдвинулся с территории Киева.

"Снег пошел на центр и северо-восток зацепит. Ночь ожидается морозной. Обращаю внимание, что юг и юго-восток Украины также будет с морозами", - говорится в ее сообщении.

facebook.com/tala.didenko