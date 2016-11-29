Киев засыпало: жители города делятся фотографиями снегопада в соцсетях

16:27, 29 ноября 2016
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Утром 29 ноября в Киеве начался снегопад.

Снегопад в Киеве / vk.com, Катя Коваль
Снегопад в Киеве / vk.com, Катя Коваль

Жители города делятся в социальных сетях фотографиями снега. Многие киевляне пишут, что благодаря такой погоде чувствуется "новогоднее настроение".

На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

В то же время в КГГА призывают водителей быть осторожными на дорогах и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

Снег в Киеве / vk.com, Таня Заволоко
Снег в Киеве / vk.com, Таня Заволоко

Коли навколо сніжно ❄️ #київ #україна #weather #november #vsco #vscocam #lifestyle #lifeisgood

Фото опубликовано Ольга Ремез (@olha_rem)

#Київ

Фото опубликовано Vlad Hardy (@vlad.hardy)

Winter is back to Kyiv

Фото опубликовано Victoria Petrenko (@v.v.petrenko)

Зайчики^^ #ukraine #kyiv #winter #snow #momandson

Фото опубликовано @unavailable_666

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