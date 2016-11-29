Киев засыпало: жители города делятся фотографиями снегопада в соцсетях

Утром 29 ноября в Киеве начался снегопад.

Снегопад в Киеве / vk.com, Катя Коваль

Жители города делятся в социальных сетях фотографиями снега. Многие киевляне пишут, что благодаря такой погоде чувствуется "новогоднее настроение".

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В то же время в КГГА призывают водителей быть осторожными на дорогах и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

Снег в Киеве / vk.com, Таня Заволоко

#Київ Фото опубликовано Vlad Hardy (@vlad.hardy) Ноя 29 2016 в 6:03 PST

Winter is back to Kyiv Фото опубликовано Victoria Petrenko (@v.v.petrenko) Ноя 29 2016 в 5:53 PST