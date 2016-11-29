В Киеве завтра без осадков, днем до -3°

19:00, 29 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 ноября в столице без осадков, температура воздуха днем -3°.

УНИАН
В Киеве завтра до -3° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -4°.

На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

Ветер переменный, до 5.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:35, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.

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