В Украине завтра практически без осадков, на востоке ночью похолодает до -10° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -4°, днем -3°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.
Во Львове 30 ноября снегопад, ночью -2°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.
В Виннице в среду облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем -1°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -7°, днем -1°, ветер переменный, до 7.2 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью -9°, днем -4°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре завтра ясно. Температура ночью -9°, днем -3°. Ветер переменный, умеренный.
В Симферополе переменная облачность. Температура ночью -9°, днем -2°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -9°, днем 0°. Ветер северный, до 2.8 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -10°, днем -1°, ветер переменный, легкий.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -9°, днем -1°. Ветер переменный, до 1.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°