В Украине завтра практически без осадков, на востоке ночью похолодает до -10° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 30 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +2°.

Завтра в Украине местами пройдет снег / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -4°, днем -3°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

Во Львове 30 ноября снегопад, ночью -2°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

В Виннице в среду облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем -1°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -7°, днем -1°, ветер переменный, до 7.2 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -9°, днем -4°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра ясно. Температура ночью -9°, днем -3°. Ветер переменный, умеренный.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью -9°, днем -2°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -9°, днем 0°. Ветер северный, до 2.8 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -10°, днем -1°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -9°, днем -1°. Ветер переменный, до 1.3 м/с.

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