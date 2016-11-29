Лесные пожары в Южной Каролине нанесли ущерб в размере $3,3 миллиона
В американском штате Южная Каролина горит почти 4 тысячи га леса, ущерб от пожара оценивается в 3,3 миллиона долларов.
Пожар начался еще 9 ноября в районе горы Пинакл и стал следствием деятельности человека. На данный момент пожарным службам удалось локализовать 47% возгорания, передает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал WISTV.
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Местные власти закрыли природный парк "Пинакл Маунтин Стэйт Парк" и железную дорогу, пролегающую по его территории, эвакуация пока не объявлялась.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, площадь лесного пожара в американском штате Джорджия увеличилась до 4100 га.
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