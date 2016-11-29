Циклон на Харьковщине: дороги посыпают песчано-солевой смесью, работает спецтехника (фото)

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В центре Харькова коммунальщики убирают снег / dozor.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец, пишет Dozor.kharkov.ua.

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«Мы проводим плановое ночное дежурство. Только снег пошел – все тут же включились в работу. Утром 29 ноября на дороги области вышли 37 единиц техники», - сообщил Зражевец.

По информации Службы автомобильных дорог, циклон, который принес в Харьковскую область осадки в виде снега, «зацепил» только северные и центральные районы. В 7 южных районах области снега не было.

«Циклон зашел с северо-востока, и в ряде районов выпал, как мы говорим, «зарядный» снег – то есть кратковременные обильные осадки, - рассказал начальник Службы автомобильных дорог. - Снег начался утром, приблизительно в 5 часов, и шел не более получаса, в результате чего на дорогах образовался сантиметровый слой».

Такой слой снега, по словам Евгения Зражевца, не нуждается в расчистке, поэтому на дорогах области ведется только посыпка песчано-соляной смесью и солью. В частности, смесями были обработаны окружная дорога, государственные трассы и дороги местного значения.

Осадки, выпавшие в области 29 ноября, не отразились на работе объектов жилищно-коммунального хозяйства. По информации Управления ТЭК ХОГА, сухой снег не вызвал налипания на проводах электросетей, поэтому порывов и отключений электроэнергии в области не зафиксировано. По информации департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА, в штатном режиме также работают теплотрассы и котельные области.