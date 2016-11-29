ГСЧС выпустила прогноз на декабрь по чрезвычайным ситуациям

В декабре 2016 года угроза возникновения опасных геологических явлений невелика, но сохраняется вероятность схода оползней.

Средняя температура в декабре будет 1-4° мороза / УНИАН

Об этом говорится в прогнозе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на декабрь 2016 года.

Средняя месячная температура в декабре 2016 года предполагается 1-4° мороза, в южной части от 1° мороза до 4° тепла, что близко к средним значениям за базовый период (1981-2010 гг гг.).

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Месячное количество осадков ожидается 35-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах 70-115 мм, что в пределах (80-120%) средних значений за базовый период.

"В декабре 2016 года угроза возникновения опасных геологических явлений невелика, но сохраняется вероятность их возникновения, особенно оползней в горных регионах страны, в пределах промышленно-городских агломераций Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Черкасской областей и г. Киеве, а также в пределах линейных объектов (железнодорожные пути, автодороги). В южных регионах страны возможна активизация процессов подтопления", - говорится в сообщении.

Также в декабре вероятны осложнения в хозяйственной деятельности, жизнедеятельности населения или возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие изменений в температурном режиме, выпадения осадков смешанной фазы в сочетании с усилением ветра, образования гололеда, налипания мокрого снега.

Наиболее опасными по частоте возникновения стихийных гидрометеорологических явлений являются южные, юго-восточные и западные регионы страны.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Украине, кроме юга и востока, небольшой, днем в северных областях умеренный снег. Также ожидается снижение температуры