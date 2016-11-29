На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°

13:00, 29 ноября 2016
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет снег. Температура -2°… +1°. Завтра на этом маршруте температура до -1°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -2° … +3°. В среду на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +4°.

Сегодня во многих областях Украины пройдет снег, теплее всего на юге - до +2° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +2°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до 0°.

В направлении Харькова местами пройдет снег. Температура в дороге до -1°. 30 ноября на этом направлении переменная облачность, температура -4°… -2°.

По маршруту Киев – Черновцы снегопад, -2° … +2°. По данному направлению в среду практически без осадков, температура до +2°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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