На популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, на западе температура до +4°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдет снег. Теплее всего будет на западе - до +4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет снег. Температура -2°… +1°. Завтра на этом маршруте температура до -1°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -2° … +3°. В среду на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +4°.
Сегодня во многих областях Украины пройдет снег, теплее всего на юге - до +2° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +2°, практически без осадков. Завтра на данном маршруте облачно с прояснениями, температура до 0°.
В направлении Харькова местами пройдет снег. Температура в дороге до -1°. 30 ноября на этом направлении переменная облачность, температура -4°… -2°.
По маршруту Киев – Черновцы снегопад, -2° … +2°. По данному направлению в среду практически без осадков, температура до +2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°