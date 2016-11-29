Юг Испании накрыли проливные дожди

Проливные дожди, которые обрушились на провинцию Малага (Испания), вызвали хаос среди местного населения.

Испанскую Малагу накрыли ливни / theolivepress.es

Во многих населенных пунктах выпало большое количество осадков, что привело к 160 экстренным вызовам спасателей за два дня, передает The Olive Press.

На третьей части территории выпало столько же осадков, сколько за весь 2015 год.

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Ливни привели к многочисленным оползням и затопили дороги, в результате чего несколько человек застряли в своих автомобилях. Отмечается, что из-за непогоды затопило большое количество домов и подвальных помещений.

Синоптики предупреждают, что в эти выходные в регионе ожидаются более интенсивные осадки.

Напомним, не менее пяти человек погибли в результате схода оползня в Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции в Тихом океане).