Из-за снегопада пробки в Киеве достигли 8 баллов

По состоянию на 10:45 29 ноября пробки в Киеве достигли 8 баллов.

Из-за снега в столице пробки достигли 8 баллов / УНИАН

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в столице движение затруднено на бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Жилянской, улице Саксаганского, в районе площади Победы. Также пробки наблюдаются на Левом берегу Киева: на Харьковском шоссе, Броварском проспекте.

Пробки в Киеве / Яндекс

Напомним, в КГГА призывают водителей быть осторожными на дорогах и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.