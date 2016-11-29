Из-за снегопада пробки в Киеве достигли 8 баллов

10:56, 29 ноября 2016
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По состоянию на 10:45 29 ноября пробки в Киеве достигли 8 баллов. 

Фото УНІАН
Из-за снега в столице пробки достигли 8 баллов /  УНИАН

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в столице движение затруднено на бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Жилянской, улице Саксаганского, в районе площади Победы. Также пробки наблюдаются на Левом берегу Киева: на Харьковском шоссе, Броварском проспекте.

Яндекс
Пробки в Киеве / Яндекс

Напомним, в КГГА призывают водителей быть осторожными на дорогах и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

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