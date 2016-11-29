Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий
Во вторник, 29 ноября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег. На дорогах местами гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В столице сегодня ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 1-3° мороза.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть осторожными на дорогах и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.
Также коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не оставлять частные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.
Напомним, 29 ноября, в Украине, кроме юга и востока, небольшой, днем в северных областях умеренный снег. Также ожидается понижение температуры.
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