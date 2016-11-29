В Китае объявили "желтый" уровень предупреждения из-за приближения тайфуна "Токагэ"

10:30, 29 ноября 2016
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В Китае объявили "желтый" уровень предупреждения из-за приближения тайфуна "Токагэ", который должен принести дожди и ветер в южные районы страны.

japantimes.co.jp
В Китае объявили "желтый" уровень предупреждения из-за тайфуна "Токагэ" / japantimes.co.jp

В Национальном метеорологическом центре Китая сообщили, что тайфун, который образовался в центре Южно-китайского моря, движется на север со скоростью 5-10 км/ч, передает Xinhua.

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По прогнозам, тайфун затронет провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанский автономный район, где ожидается сильный ветер.

Напомним, тайфун "Хаима" нанес Китаю экономический ущерб в размере $702 миллиона.

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