Водителей предупреждают о снеге и гололедице на дорогах
Сегодня, 29 ноября, в Украине, кроме юга и востока, небольшой, днем в северных областях умеренный снег. Также ожидается понижение температуры.
Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
Полиция советует водителям быть особенно внимательными и осторожными за рулем.
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"Не забывайте о ремнях безопасности, придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, в условиях недостаточной видимости пользуйтесь ближним светом фар или противотуманными фонарями", - говорится в сообщении.
Стоит также отказаться от рискованных маневрирований, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций.
Полиция также призывает пешеходов быть крайне внимательными и советует использовать в темное время суток световозвращающие элементы.
Напомним, 29 ноября во многих областях пройдет снег. Теплее будет на юге - до +2°.
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