В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -2°

08:30, 29 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 ноября, в столице днем до -2°, пройдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября во многих областях пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +2°.

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