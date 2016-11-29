Сегодня во многих областях Украины пройдет снег, теплее всего на юге - до +2° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября во многих областях пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +2°.
В столице сегодня пройдет снег, днем -2°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
Львов накрыл сильный снегопад (фото, видео)
Во Львове 29 ноября снегопад, температура воздуха днем -1°. Ветер переменный, свежий.
В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, до 7.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник ожидаются осадки. Температура -1°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°, западный и северо-западный, до 6.1 м/с.
В Харькове пройдет снег. Температура до -1°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.1 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -1°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня пасмурную погоду, температура днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, днем +1°. Ветер переменный, легкий.
Погода на неделю: в Украине похолодает, практически каждый день будут идти дожди и снег
В Северодонецке пасмурно, температура днем +2°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°