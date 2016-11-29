Сегодня во многих областях Украины пройдет снег, теплее всего на юге - до +2° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября во многих областях пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +2°.

Во многих регионах сегодня пройдет снег / УНИАН

В столице сегодня пройдет снег, днем -2°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

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Во Львове 29 ноября снегопад, температура воздуха днем -1°. Ветер переменный, свежий.

В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер переменный, до 7.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник ожидаются осадки. Температура -1°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +1°, западный и северо-западный, до 6.1 м/с.

На юге до +2° / УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до -1°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.1 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -1°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня пасмурную погоду, температура днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +1°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке пасмурно, температура днем +2°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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