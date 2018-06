В Саудовской Аравии выпал снег

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Al Arabia.

Как отмечает издание, редкое природное явление на данный момент наблюдается в городах Шакра и Табук. Также до -3 градусов температура опустилась в Эль-Джауфе, и до -1 в Эль-Курайяте.

Кроме того, профессор-климатолог из Эль-Касимского университета Абдалла аль-Мусанад рассказал Al Arabia, что к концу нынешней недели в западных, восточных и центральных регионах Саудовской Аравии ожидаются сильные дожди. В связи с этим автомобилистов в местных правоохранительных органах попросили соблюдать осторожность.

Читайте также В Токио впервые за 54 года выпал ноябрьский снег (фоторепортаж)

Below zero? #Snow covers sand in #SaudiArabia's regions https://t.co/Cp4s48rkmU pic.twitter.com/ZqqkDz498f