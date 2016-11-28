В Саудовской Аравии выпал снег
В центре и на востоке Саудовской Аравии температура опустилась ниже нуля и выпал снег.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Al Arabia.
Как отмечает издание, редкое природное явление на данный момент наблюдается в городах Шакра и Табук. Также до -3 градусов температура опустилась в Эль-Джауфе, и до -1 в Эль-Курайяте.
Кроме того, профессор-климатолог из Эль-Касимского университета Абдалла аль-Мусанад рассказал Al Arabia, что к концу нынешней недели в западных, восточных и центральных регионах Саудовской Аравии ожидаются сильные дожди. В связи с этим автомобилистов в местных правоохранительных органах попросили соблюдать осторожность.
В Токио впервые за 54 года выпал ноябрьский снег (фоторепортаж)
Below zero? #Snow covers sand in #SaudiArabia's regions https://t.co/Cp4s48rkmU pic.twitter.com/ZqqkDz498f— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 27, 2016
По данным местных властей, в городах Даммам, Дахран, Хобар и Катиф чрезвычайным службам приходится применять специальную технику для откачки и сбора дождевых потоков.
Как рассказал Al Arabia аль-Мусанад, в королевстве 40 дней назад завершился сезон дождей. Выпавшие в понедельник 28 ноября осадки — вторые зафиксированные с момента окончания этого сезона.
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