В Саудовской Аравии выпал снег

В центре и на востоке Саудовской Аравии температура опустилась ниже нуля и выпал снег.

В Саудовской Аравии температура опустилась ниже нуля / скриншот видео

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Al Arabia.

Как отмечает издание, редкое природное явление на данный момент наблюдается в городах Шакра и Табук. Также до -3 градусов температура опустилась в Эль-Джауфе, и до -1 в Эль-Курайяте.

Кроме того, профессор-климатолог из Эль-Касимского университета Абдалла аль-Мусанад рассказал Al Arabia, что к концу нынешней недели в западных, восточных и центральных регионах Саудовской Аравии ожидаются сильные дожди. В связи с этим автомобилистов в местных правоохранительных органах попросили соблюдать осторожность.

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По данным местных властей, в городах Даммам, Дахран, Хобар и Катиф чрезвычайным службам приходится применять специальную технику для откачки и сбора дождевых потоков.

Как рассказал Al Arabia аль-Мусанад, в королевстве 40 дней назад завершился сезон дождей. Выпавшие в понедельник 28 ноября осадки — вторые зафиксированные с момента окончания этого сезона.