В Киеве завтра пройдет снег, днем до -2°

19:00, 28 ноября 2016
1999
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 ноября, в столице пройдет снег, температура воздуха днем -2°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на востоке температура до +8°

Ветер переменный, до 5.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:34, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на западе, севере и в центре Украины пройдет снег. Теплее всего будет на юге и востоке - до +2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +30° В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей