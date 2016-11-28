В Киеве завтра пройдет снег, днем до -2°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 29 ноября, в столице пройдет снег, температура воздуха днем -2°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

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Ветер переменный, до 5.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:34, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на западе, севере и в центре Украины пройдет снег. Теплее всего будет на юге и востоке - до +2°.

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