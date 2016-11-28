Завтра во многих областях Украины пройдет снег, на востоке ночью до -8° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября на западе, севере и в центре Украины пройдет снег. Теплее всего будет на юге и востоке - до +2°.

Во многих областях завтра пройдет снег / УНИАН

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.

Во Львове 29 ноября сильный снегопад, ночью -6°, днем -1°. Ветер переменный, свежий.

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В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -8°, днем 0°. Ветер переменный, до 7.3 м/с.

В Виннице во вторник пройдет снег. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -5°, днем +1°, ветер западный и северо-западный, до 6.1 м/с.

В Харькове во вторник снег, температура ночью -7°, днем -1°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью -6°, днем +2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.1 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -7°, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -7°, днем +1°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью -7°, днем +2°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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