Завтра во многих областях Украины пройдет снег, на востоке ночью до -8° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября на западе, севере и в центре Украины пройдет снег. Теплее всего будет на юге и востоке - до +2°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -6°, днем -2°. Ветер переменный, до 5.5 м/с.
Во Львове 29 ноября сильный снегопад, ночью -6°, днем -1°. Ветер переменный, свежий.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на востоке температура до +8°
В Луцке завтра ожидаются осадки. Температура воздуха ночью -8°, днем 0°. Ветер переменный, до 7.3 м/с.
В Виннице во вторник пройдет снег. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -5°, днем +1°, ветер западный и северо-западный, до 6.1 м/с.
В Харькове во вторник снег, температура ночью -7°, днем -1°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер северо-западный и юго-западный, слабый.
В Симферополе переменная облачность. Температура ночью -6°, днем +2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.1 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -7°, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 3.7 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -7°, днем +1°, ветер переменный, легкий.
В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью -7°, днем +2°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°