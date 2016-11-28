Львов накрыл сильный снегопад (фото, видео)

16:00, 28 ноября 2016
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Сегодня, 28 ноября, Львовщину накрыл сильный снегопад.

facebook.com Игорь Зинкевич
Львов накрыл снегопад / facebook.com Igor Zinkevych

По состоянию на утро понедельника в городе работало 22 единицы снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Отмечается, что техника работает в дежурном режиме и при необходимости будет привлекаться к уборке. Для посыпки улиц в городе было использовано более 100 куб. м пескосмеси.

Синоптики прогнозируют на территории Львовской области в течение 28 ноября порывы северо-западного ветра 15-20 м/с и метели.

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