В результате наводнения в Греции погиб человек

В результате наводнения, вызванного проливными дождями, на греческом острове Закинф погиб человек.

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Из-за сильного дождя на Закинфе и в столице Греции Афинах спасательные службы получили 470 экстренных вызовов, связанных, в основном, с подтоплениями подвальных помещений, передает ABC News со ссылкой на AP.

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Один человек утонул, еще 20 застряли в автомобилях на затопленных улицах, их удалось спасти.

Некоторые дороги в Афинах были непроездными в течение нескольких часов.

Напомним, в провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.