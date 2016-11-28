В результате наводнения в Греции погиб человек
В результате наводнения, вызванного проливными дождями, на греческом острове Закинф погиб человек.
Из-за сильного дождя на Закинфе и в столице Греции Афинах спасательные службы получили 470 экстренных вызовов, связанных, в основном, с подтоплениями подвальных помещений, передает ABC News со ссылкой на AP.
В результате наводнения в Южной Африке погибли 6 человек
Один человек утонул, еще 20 застряли в автомобилях на затопленных улицах, их удалось спасти.
Некоторые дороги в Афинах были непроездными в течение нескольких часов.
Напомним, в провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.
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