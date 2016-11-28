На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на востоке температура до +8°

13:00, 28 ноября 2016
749
0

Сегодня и завтра на украинских трассах местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +8°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег / УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +1°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, местами пройдет снег.

На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -2° … +3°. Во вторник на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +3°.

Погода на неделю: в Украине похолодает, практически каждый день будут идти дожди и снег

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +8°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +2°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +3°. 29 ноября на этом направлении местами пройдет снег, температура 0°… +2°.

По маршруту Киев - Черновцы без осадков, 0° … +2°. По данному направлению во вторник синоптики прогнозируют снег, температура до +2°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей