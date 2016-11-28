На автодорогах Украины местами пройдут дожди и снег, на востоке температура до +8°
Сегодня и завтра на украинских трассах местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +8°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +1°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, местами пройдет снег.
На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -2° … +3°. Во вторник на этом маршруте также ожидается снегопад, температура до +3°.
Погода на неделю: в Украине похолодает, практически каждый день будут идти дожди и снег
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +8°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +2°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +3°. 29 ноября на этом направлении местами пройдет снег, температура 0°… +2°.
По маршруту Киев - Черновцы без осадков, 0° … +2°. По данному направлению во вторник синоптики прогнозируют снег, температура до +2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°