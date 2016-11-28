В результате наводнения в Италии погибли два человека (видео)
В Италии сильные дожди привели к паводкам, в результате которых погибли два человека, еще один пропал без вести.
Грязевые потоки практически полностью покрыли городок Реццо в Лигурии, сейчас там работают спасатели. Чрезвычайное положение в регионе пока не объявили, но людей просят покинуть свои дома, пока ситуация не нормализуется, передает Euronews.
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Ливни в Генуе привели к оползням, ситуация грозит некоторым зданиям, сотни жителей города эвакуированы.
Интенсивные дожди уже закончились, однако власти предупреждают, что пока ситуация остается опасной и обращаются к людям с просьбой быть осмотрительными.
(26nov-11:00) #Maltempo, ricognizione aerea Drago72 su #Torino città e zona #Moncalieri pic.twitter.com/IRBOKAhZWF— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 26, 2016
Напомним, в провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнения.
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