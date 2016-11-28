В результате наводнения в Италии погибли два человека (видео)

12:17, 28 ноября 2016
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В Италии сильные дожди привели к паводкам, в результате которых погибли два человека, еще один пропал без вести.

twitter.com @Monicanpl
В результате наводнения в Италии погибли двое людей / twitter.com @Monicanpl

Грязевые потоки практически полностью покрыли городок Реццо в Лигурии, сейчас там работают спасатели. Чрезвычайное положение в регионе пока не объявили, но людей просят покинуть свои дома, пока ситуация не нормализуется, передает Euronews.

В результате наводнения в Южной Африке погибли 6 человек

Ливни в Генуе привели к оползням, ситуация грозит некоторым зданиям, сотни жителей города эвакуированы.

Интенсивные дожди уже закончились, однако власти предупреждают, что пока ситуация остается опасной и обращаются к людям с просьбой быть осмотрительными.

Напомним, в провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнения.

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