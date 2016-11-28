Народный синоптик прогнозирует украинцам морозный и снежный декабрь (инфографика)

12:54, 28 ноября 2016
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Как рассказал УНИАН народный синоптик Леонид Горбань, в декабре украинцев ожидает морозная погода и снег. В конце месяца несколько дней будет плюсовая температура. 

Зима в этом году придет по календарю / tapeciarnia.pl
Зима в этом году придет по календарю / tapeciarnia.pl

По его прогнозу, с начала декабря в Украину придет настоящая зима - с морозом и снегом. Температура от -3° до целых -11° (см. инфографику). На 23-25 декабря Горбань прогнозирует плюсовую температуру, но к концу месяца в Украину снова вернутся морозы и снег, до -8°.

1-3 декабря -3° -5°, без осадков;

4-6 декабря -4° -10°, снег;

7-9 декабря -3° -5°, без осадков;

10-11 декабря -4° -7°, снег-дождь;

12-14 декабря -4° -11°, снег;

15-22 декабря -4° -9°, без осадков;

23-25 декабря +1° +3°, без осадков;

26-31 декабря -2° -8°, снег 26, 30 декабря

"Декабрь не берет рекордов по холодам. Только изредка он оказывается морознее января (1902,1916,1938 годах). И всё-таки месяц этот справедливо прозван студеным. Это следует принимать, если учитывать исчисление декабря по старому стилю, где границы  месяца с 14 декабря по 13 января, это самый холодный период", - рассказал УНИАН Горбань, напомнив, что календарные прозвища декабря - "Студень" или "Стужайло".

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Народные приметы о декабре:

"Пройдет декабрь с пасмурным небом – жди урожая, а с ясным морозным голодного года" .

"В декабре большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля - к урожаю".

"Сухой морозный декабрь предвещает сухую весну и лето".

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