Народный синоптик прогнозирует украинцам морозный и снежный декабрь (инфографика)
Как рассказал УНИАН народный синоптик Леонид Горбань, в декабре украинцев ожидает морозная погода и снег. В конце месяца несколько дней будет плюсовая температура.
По его прогнозу, с начала декабря в Украину придет настоящая зима - с морозом и снегом. Температура от -3° до целых -11° (см. инфографику). На 23-25 декабря Горбань прогнозирует плюсовую температуру, но к концу месяца в Украину снова вернутся морозы и снег, до -8°.
1-3 декабря -3° -5°, без осадков;
4-6 декабря -4° -10°, снег;
7-9 декабря -3° -5°, без осадков;
10-11 декабря -4° -7°, снег-дождь;
12-14 декабря -4° -11°, снег;
15-22 декабря -4° -9°, без осадков;
23-25 декабря +1° +3°, без осадков;
26-31 декабря -2° -8°, снег 26, 30 декабря
"Декабрь не берет рекордов по холодам. Только изредка он оказывается морознее января (1902,1916,1938 годах). И всё-таки месяц этот справедливо прозван студеным. Это следует принимать, если учитывать исчисление декабря по старому стилю, где границы месяца с 14 декабря по 13 января, это самый холодный период", - рассказал УНИАН Горбань, напомнив, что календарные прозвища декабря - "Студень" или "Стужайло".
Погода на неделю: в Украине похолодает, практически каждый день будут идти дожди и снег
Народные приметы о декабре:
"Пройдет декабрь с пасмурным небом – жди урожая, а с ясным морозным голодного года" .
"В декабре большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля - к урожаю".
"Сухой морозный декабрь предвещает сухую весну и лето".
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+27°... +16°
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Донецк+29°... +13°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+28°... +17°
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Кировоград+27°... +15°
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Луганск+29°... +15°
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Луцк+27°... +16°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+28°... +15°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+27°... +14°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°