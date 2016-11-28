Жертвами урагана "Отто" в Коста-Рике стали 10 человек

В результате прохождения урагана "Отто" в Коста-Рике погибли 10 человек.

Последствия урагана "Отто" / Reuters

Об этом сообщила комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает "РИА Новости".

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Кроме того, по данным местных властей, стихия нанесла стране большой материальный ущерб.

В частности, ураган нанес ущерб 11 тысячам человек, повреждено 2,7 тысячи километров дорог. Стоимость восстановительных работ оценивается в 13 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике был объявлен трехдневный траур.

Напомним, в Панаме во время прохождения урагана "Отто" погибли восемь человек.