Жертвами урагана "Отто" в Коста-Рике стали 10 человек

11:24, 28 ноября 2016
821
0

В результате прохождения урагана "Отто" в Коста-Рике погибли 10 человек.

Последствия урагана
Последствия урагана "Отто" / Reuters

Об этом сообщила комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает "РИА Новости".

Ураган "Отто" ослаб до шторма

Кроме того, по данным местных властей, стихия нанесла стране большой материальный ущерб.

В частности, ураган нанес ущерб 11 тысячам человек, повреждено 2,7 тысячи километров дорог. Стоимость восстановительных работ оценивается в 13 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике был объявлен трехдневный траур.

Напомним, в Панаме во время прохождения урагана "Отто" погибли восемь человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале
Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта) Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта)
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
68 %
750 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей